Presa mulher acusada de matar jovem durante briga em festa de aniversário no Rio

Policiais civis frustraram a fuga de uma mulher acusada de assassinar uma jovem de 24 anos durante uma briga numa festa de aniversário em junho deste ano. O crime ocorreu em Abolição, na Zona Norte do Rio. Thaís Silva de Oliveira, de 31 anos, foi encontrada na última quarta-feira em Miguel Couto, em Nova Iguaçu.

De acordo com informações, policiais da 24ª DP (Piedade) receberam informações apontando que a acusada se preparava para fugir do Rio. Havia um mandado de prisão preventiva contra ela. “A inteligência da delegacia apurou uma informação de que a autora estava em Miguel Couto e iria fugir do Rio de Janeiro. Imediatamente a equipe se deslocou para o endereço. No local, encontraram Thaís com todas as malas prontas para fugir”, explicou o delegado Tiago Venturini, titular da 24ª DP (Piedade).

Ainda segundo Venturini, Tamiris Batista de Andrade, a vítima, e Thaís, eram conhecidas. Uma briga de crianças motivou o início da discussão entre as duas. “Não havia rixa entre elas anteriormente. Não sei se eram amigas, mas eram conhecidas. Houve uma briga entre as duas, no meio dessa briga, a Thais puxou o cabelo da Tamires e arremessou ela no chão, com isso a Tamires bateu com a cabeça forte no chão e já ficou desacordada”. Tamires chegou a ser socorrida para o Hospital Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte do Rio, mas não resistiu. Thaís vai responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte”, disse.