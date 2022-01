Presa com cartão clonado, influencer digital aumenta número de seguidores

A estudante de direito e influenciadora digital que foi presa no Rio na última segunda-feira (24) ao tentar usar um cartão clonado, voltou às redes sociais ontem, com uma dancinha. Sem se deixar afetar pelo episódio, Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, fez o seu tradicional “bom dia”, com direito a dancinha sensual para saudar os seguidores. Ela também saltou de 188 mil seguidores para 189 mil

desde o episódio.

A jovem foi presa em flagrante por policiais da 14ª DP (Leblon), acusada de tentativa de estelionato. Ela tentou fazer uma reserva em um apartamento de temporada na Avenida General San Martin, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Detida, pagou fiança e foi solta para responder em liberdade.

Em suas redes sociais, Ingrid posta fotos de looks, roupas e imagens de viagens que costuma fazer. A influencer também se exibe em festas que costuma ir. Em seu perfil, ela se descreve como “figura pública” e afirma: “Bem-vindo seja aquele que veio por bem”.