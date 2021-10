Prefeitura volta a pagar salário dos servidores no 2º dia útil a partir de novembro

O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, anunciou que a Prefeitura do Rio voltará a pagar o salário dos servidores no segundo dia útil do mês. O prazo para a quitação da folha salarial foi alterado em 2018, passando a ser efetuado no quinto dia útil. Desde então, a retomada do calendário, que vigorou por vinte e quatro anos consecutivos até ser suspenso pela última gestão, tem sido uma reivindicação frequente da categoria.

Em homenagem ao Dia do Servidor, comemorado no próximo dia 28, o município vai depositar os salários de outubro ainda mais cedo, no dia 1º de novembro. A partir de dezembro, o funcionalismo carioca receberá, então, os vencimentos no segundo dia útil. O anúncio foi feito por Pedro Paulo em cerimônia de homenagem ao Dia do Professor, com a presença do prefeito Eduardo Paes.