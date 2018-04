PREFEITURA REINAUGURA HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO NESTA TERÇA-FEIRA (03)

Foto: Rafael Barreto

A cidade de Belford Roxo tem motivos para comemorar. A Prefeitura reinaugura nesta terça-feira (3), às 15h, o Hospital Municipal, na mesma data em que completa 28 anos de emancipação político-administrativa. Ao assumir o governo no ano passado, o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, encontrou o hospital em péssimas condições de funcionamento, em situação deplorável. Foi necessária a realização de uma reforma completa em toda a estrutura do prédio e adquirir equipamentos modernos para reabrir suas portas à população.

O Hospital Municipal volta a funcionar novinho, completamente informatizado, com painel áudio visual de chamada de paciente, instalado na recepção e entradas individualizadas com acesso exclusivo para pediatria, ala de adultos e emergência. Trezentos e cinco funcionários, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e funcionários administrativos vão atuar no atendimento. Com ambiente totalmente climatizado, a unidade agora tem tomógrafo, dois aparelhos digitais de Raios X, laboratório de análises clínicas, farmácia, atendimento de emergência humanizado, clínica médica, pediatria, ortopedia e capacidade para atender até mil pessoas por dia.

SAÚDE EM ALTA

Para o prefeito Waguinho a reabertura do Hospital Municipal é um resgate à cidadania. “Ao assumir, encontrei a saúde da cidade agonizando, em estado terminal. Tudo sucateado e destruído. Nada funcionava. Em um ano e três meses já avançamos muitos. Reinauguramos o Hospital Infantil, em Areia Branca, a Upa do bairro Bom Pastor e agora o nosso hospital. E não vamos parar por aí. Em breve, será a reinauguração da Unidade Mista do Lote XV”, disse o prefeito.

Outra novidade na área da saúde foi a inauguração do Complexo Regulador, em setembro do ano passado. A unidade funciona na Avenida Banjamim Pinto Dias, 610, centro, realiza a marcação de vários exames e cirurgias, através do cadastro do sistema de Central de Regulação (SISREG). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Cerca de 800 pessoas são atendidas diariamente.