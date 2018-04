Prefeitura no Seu bairro chega ao Jardim da Fonte neste sábado com a oferta de mais de 50 serviços gratuitos

Foto: Igor Lima

A próxima parada do projeto itinerante “Prefeitura no Seu Bairro” será neste sábado (7), a partir das 9h, na Escola Municipal Profª. Maria Coragio P. Xanchão (Rua Deoclécio Lopes da Costa, s/n, Jardim da Fonte, Queimados). Criado pela Coordenadoria Executiva de Polícias Sociais, a iniciativa chega a sua 12ª edição com mais de 50 mil atendimentos registrados.

A ação oferecerá mais de 50 serviços gratuitos, entre eles: consultas jurídicas, atendimento em saúde, beleza e estética, atualização e cadastro em programas sociais, vagas de emprego, cadastro de currículo, isenção na 2ª via de documentos, coleta do óleo saturado, entre outros.

De acordo com o prefeito Carlos Vilela “as ações sociais são importantes para aproximar o poder público dos cidadãos, principalmente aqueles que trabalham durante a semana e não têm tempo para ir até determinado órgão público. Por isso estamos fazendo uma por mês este ano”, destacou.

Além dos serviços públicos oferecidos pelas secretarias municipais, a Prefeitura de Queimados conseguiu apoio de instituições como Embelleze, Fundação Leão XIII, CCAA, Estácio de Sá e outras. Para o vice-prefeito e Coordenador Executivo de Políticas Sociais, Machado Laz, essas parcerias são fundamentais para melhorar a vida do cidadão. “Nosso objetivo é trazer comodidade para a população e nada melhor como disponibilizar diversos serviços para eles próximo de casa” afirmou.