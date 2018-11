Prefeitura inaugura mais uma praça em Nilópolis

Dando sequência a política municipal de recuperação dos espaços de convivência por toda a cidade, foi inaugurada mais uma praça totalmente revitalizada para a população.

A Praça Júlio Fernandes Figueiredo, popularmente conhecida como Praça do Exército, situada na Rua Dr. Manoel Reis com Rua Coronel França Leite, no bairro Manoel Reis, recebeu intervenções como a reforma dos passeios, a recuperação do piso, pintura e revisão da iluminação e revitalização da quadra de esportes com a recuperação do gradil, além do reparo nos brinquedos do parquinho infantil e dos equipamentos da academia popular.

O secretário de Habitação, Diogo Menezes, representou os secretários e congratulou o prefeito Farid Abrão por mais esta importante realização: “Foram pelo menos quatro anos de abandono e o prefeito Farid Abrão pôs um fim a essa dificuldade. Quero parabenizar toda a equipe e aos envolvidos nessa obra bonita. Vamos juntos transformar essa cidade. Parabéns prefeito Farid Abrão! Parabéns Nilópolis!” – disse Diogo.

Os moradores locais demonstraram felicidade ao poder novamente contar com uma praça totalmente revitalizada: Eu chego a me emocionar, porque nasci e fui criado nessa praça, e em nome dos moradores quero agradecer ao prefeito Farid Abrão por esse momento especial, estou muito orgulhoso” – disse o colaborador, Sargento Gilson.