Prefeitura inaugura creche no Parque São José cria mais 1.200 vagas em dois anos e oito meses

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho inaugurou na manhã desta segunda-feira (19), a Creche Municipal Professora Tânia Maria da Silva Lima, no Parque São. José que vai atender, inicialmente, 250 crianças de dois a cinco anos, em horários parcial ou integral, de acordo com a faixa etária a partir desta terça-feira (20). A unidade possui 12 salas de aula, uma sala de professor, uma sala para a equipe pedagógica, sala da direção escolar, secretaria, cozinha, refeitório e cinco banheiros (sendo dois para funcionários, dois para alunos e um adaptado com acessibilidade). Este ano, já foram inauguradas as creches municipais Sargento Welerson Lopes, no Xavantes; Manoel Silva Curty, em Santa Tereza; e a João Victor de Almeida, em Andrade de Araújo. Recentemente, foi entregue um espaço para educação infantil na Escola Municipal Manoel Gomes para cerca de 200 alunos. Em dois anos e oito meses de governo foram abertas 1.200 vagas nas cinco unidades.

Durante a solenidade, os alunos da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima prestaram uma homenagem à professora Tânia, que era diretora da unidade. Depois de um resumo de sua história de vida, o coral da Escola Municipal Albertino Lopes apresentou duas músicas. O prefeito destacou que as crianças de Belford Roxo devem ser cuidadas como se fossem seus próprios filhos. “A nova creche tem espaço suficiente para acolher diversas crianças. Nossa educação já melhorou muito. Esta é a quarta creche que entregamos e agora iremos começar a inaugurar as escolas. Me comprometi em transformar a vida das pessoas e em cada canto da cidade tem uma obra”, disse Waguinho, que ainda reafirmou a parceria com a deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual, Márcio Canella. “Essa união é a nossa força e quem ganha com isso é a população”, finalizou.

Investimento em educação e outras áreas

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou que o governo municipal está investindo em educação e em outras áreas. “Estou muito feliz em estar em mais uma unidade escolar que vai contribuir muito na vida, não só das nossas crianças, mas também a dos pais e responsáveis. Grandes coisas ainda estão por vir e iremos atender a todas nossas crianças para estarem se desenvolvendo. Agradeço a vocês por depositarem a confiança em mim e me deixarem ser sua representante em Brasília”, destacou.

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, os alunos da nova unidade já receberam os uniformes e os kits didáticos. “A população do Parque São José nos recebeu com muito carinho. Essa é mais uma conquista para a educação e um grande parceiro foi o vereador Jadinho do Pica-pau que cobrou e nos ajudou a concretizar o sonho dessa creche. A educação tem avançado e se desenvolvido cada vez mais nesse governo”, disse Denis.

“A comunidade pediu muito por uma creche e esse sonho se realizou. Agradeço ao prefeito Waguinho e ao secretário Denis. Foi muita luta, mas o prefeito não para e não mediu esforços para que Belford Roxo seja o melhor lugar de todos”, destacou Jadinho do Pica-Pau. Thelma Maria da Silva, irmã de Tânia, ressaltou o amor da professora pela cidade. “Ela era muito apaixonada pela educação e por Belford Roxo. Estou muito feliz pela homenagem”, disse emocionada ao lado da mãe da sobrinha-neta de Tânia, Larissa Kayres.

A mãe do pequeno Lucas Rodrigues da Silva, 2 anos, Eline Rodrigues da Silva, 37, mora no bairro há 24 anos e agradeceu pela creche. “Agora vai ajudar na educação das nossas crianças e as mães que querem trabalhar e precisam de um lugar para deixar seus filhos. Melhorou 100%. Gostei muito da creche”, elogiou a mãe.