 Prefeitura fiscaliza e fecha comércio que descumprir medidas restritivas

A Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana e a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizaram o fechamento de quatro estabelecimentos no bairro Heliópolis. Os fiscais salientaram que o objetivo da operação é conscientizar, mas alguns comerciantes não estão obedecendo as medidas restritivas decretadas pela Prefeitura.

Moradores contam que bares e restaurantes estiveram lotados durante o final de semana, enquanto o decreto 4.880 da prefeitura prorroga até o dia 30 de abril as medidas restritivas para evitar aglomerações, intensificando assim as ações para combater o Coronavírus em Belford Roxo.

O secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana, Robenilson Fernandes, relata que o órgão recebeu diversas denúncias de descumprimento do decreto e que a população deve entrar em contato pelo número 153 para colaborar com a fiscalização.

De acordo com o novo decreto, fica autorizado em todo o município de Belford Roxo o funcionamento de supermercados e pequenos estabelecimentos, tais como: lojas de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, lanchonete, hortifrúti e demais estabelecimentos congêneres que se destinam à venda de alimentos, bebidas, materiais de limpeza e higiene pessoal, lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas, borracharias e casas lotéricas. A determinação é que nesses locais seja evitado qualquer tipo de aglomeração.

Respeito às orientações

As equipes das Secretarias também estiveram no Centro da cidade fiscalizando o funcionamento do comércio e orientando a população a manter as medidas de segurança nas filas de banco e lotérica. ” É de extrema importância que as pessoas respeitem as orientações e só saiam de casa em caso de necessidade”, completou o secretário.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo