Prefeitura faz obras nas localidades altas de Belford Roxo

O projeto “Seu Bairro de Cara Nova” de Belford Roxo já beneficiou diversas ruas nas localidades baixas da Cidade. Agora, chegou a vez dos morros receberem intervenções e deixarem o barro e poeira no passado. Aproximadamente 50 homens trabalham diariamente em obras de saneamento básico, colocação de meios-fios, calçamento e concretagem dos morros do Lua (Vilar Novo), do Sapo Caixa D’Água, além do Largo da Baiana, também em Nova Aurora. Mais de 30 vias estão sendo beneficiadas. A maioria delas não existia e foi criada durante as obras, o que facilitou a locomoção dos moradores.

No morro do Sapo, por exemplo, as ruas Eulália e Castro Alves já estão sendo preparadas para receber o concreto. De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, as obras nos morros são uma das prioridades do seu governo. “Essas localidades são conhecidas pelo entupimento da rede de esgoto e vala a céu aberto, o que coloca a saúde dos moradores em risco. Por isso estamos entrando nessas regiões de difícil acesso”, resumiu Waguinho.

Mais obras no município

A Prefeitura já realizou também obras de saneamento básico, calçamento, colocação de meios-fios e concretagem nas ruas Antônio Cardoso, no bairro Shangrilá, Krakatoa, em São Francisco, Travessa Terezinha, em Santa Amélia, São Luiz, no Bom Pastor e Anajás, em Hinterland. Também foram beneficiados os morros da Torre, Farinha e Paisagem, em Shangrilá. Recentemente, a Secretaria Municipal de Conservação asfaltou um grande trecho da Avenida Nunes Sampaio, via importante do bairro Andrade de Araújo; colocou manilhas na Estrada Belford Roxo, no bairro Santa Tereza; realizou a operação tapa-buracos na Praça Getúlio Vargas, no Centro, e pintou a Ponte Enviesada, em Areia Branca.

