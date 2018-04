Prefeitura está reativando o Nado Livre

Foto: Divulgação

A prefeitura de Angra, através da TurisAngra e em parceria com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, vem trabalhando firme para recuperar o projeto Nado Livre, que utiliza uma barreira de boias para proteger os banhistas de pequenas embarcações que, em algumas ocasiões, navegam próximos a faixa de areia.

– O Nado Livre é um projeto importante, pois além do ordenamento ele visa a segurança do banhista. Foi implantado em uma gestão anterior do prefeito, recebendo elogios nacionalmente e sendo um avanço para o turismo náutico. É um projeto que demanda manutenção e, como ele foi abandonado, foi sumindo e hoje não há Nado Livre em vários lugares. Estamos trabalhando primeiramente para recuperar o que existe e depois refazer o que não existe – explicou o presidente da TurisAngra.

A TurisAngra vem trabalhando há algumas semanas na recuperação do projeto na área de atracação do Cais de Santa Luzia, na Praia Grande, e no Bonfim.

– Nesses lugares, o serviço está 50% pronto e deve ser concluído em 15 dias, graças a uma parceria do governo municipal com empresários, que compraram e doaram as boias e outros materiais – informou o presidente da TurisAngra, adiantando que a Ilha de Cataguas também está inserida nesta 1ª fase de retomada do projeto.

Para a 2ª fase, a intenção da TurisAngra é retomar o Nado Livre nas regiões da Lagoa Azul, Lagoa Verde e Ilhas Botinas e ampliá-lo, com o apoio de empresários, para as praias da Biscaia e do Frade.