Prefeitura entrega 500 óculos para moradores de Mesquita

Moradores de Mesquita que fizeram exame de vista durante a ação social promovida pela prefeitura de Mesquita, no bairro BNH, no dia 29 de setembro, em parceria com a Fundação Leão XIII, receberam 500 óculos nesta semana, na Associação de Moradores.

A secretária municipal de Assistência Social, Cristina Quaresma, ressaltou que os óculos são escolhidos pelos moradores “As pessoas fizeram o exame e escolhem qual a armação que fica melhor para si. Parece algo simples, mas é uma ação feita com responsabilidade e muito amor, pois sabemos que essas pessoas precisam dos óculos para fazer coisas simples no dia a dia, que às vezes se tornam mais difíceis pelo simples fato de não enxergarem perfeitamente bem”, explicou.

Para Rosangela Onorio, de 58 anos, é algo bom que a Prefeitura faz pelo povo. “Ajuda muito a gente que não tem condições financeiras e precisa desse item para enxergar melhor. Eu já usava óculos e estava precisando trocar; graças à Assistência Social, consegui uma nova receita e os óculos”, agradeceu.

Moradores que não conseguiram comparecer ao local poderão retirar os óculos na secretaria de assistência social, na dinâmica em Rocha Sobrinho. Para a retirada é obrigatória a apresentação do documento original com foto ou o protocolo de atendimento que foi entregue ao munícipe no dia do exame.