Prefeitura do Rio tem 68 obras atrasadas e inacabadas

A Prefeitura do Rio tem 68 obras atrasadas ou inacabadas. A informação consta de um relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e que foi entregue à uma comissão da Câmara dos Vereadores. Uma delas é a obra inacabada do corredor Transbrasil, na Avenida Brasil.

De acordo com cálculo do Tribunal de Contas do Município, a prefeitura teria de desembolsar cerca de R$ 550 milhões para concluir todas elas. A maior parte dos recursos viria do governo federal.

A Prefeitura não sabe quanto mais elas vão custar e quando serão entregues. O corredor Transbrasil, por exemplo, foi retomado em agosto deste ano. Há, atualmente, 60 reformas de escolas em andamento. Dessas, 10 estão paradas, com pendências e oito nem saíram do papel à espera de licitação.

O presidente da comissão explica ainda que a prefeitura desrespeitou a lei de Responsabilidade Fiscal por dar início a novas obras sem acabar as que já tinham começado.

“São 131 obras inacabadas. Em respeito à lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 45, onde fica determinado que não pode iniciar novas obras antes de concluir aquelas que estavam inacabadas. A partir daí, nós criamos uma comissão”, explicou o vereador Fernando William (PDT).

A Prefeitura informou que faltam recursos mas a comissão da Câmara dos Vereadores afirma que faltou também planejamento.

“O que chama a atenção, foi que eles não tinham efetivamente esses levantamentos. Tanto que o Tribunal de Contas havia cobrado deles um relatório de todas essas obras paralisadas e não concluídas e não iniciadas. Eles não tinham uma noção geral desse conjuntos de obras”, afirmou o vereador.