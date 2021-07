Prefeitura do Rio prorroga restrições até 9 de agosto

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou na manhã de hoje (23) a prorrogação das medidas restritivas na cidade carioca até o próximo dia 09. Não há mudanças em relação ao decreto anterior: espaços como boates e danceterias permanecem proibidas de funcionar.

Paes informou que 90% da população idosa da cidade já foi imunizada contra a Covid-19 com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, disse que o Rio segue com tendência de diminuição de óbitos ocasionadas pelo coronavírus, e que a quantidade de casos confirmados mantém estabilidade.

Variante Delta

Até o momento, o Rio já apresentou 27 casos da variante Delta. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esse número é subnotificação. Ele explicou que ela deve ser a principal variante da cidade, mas que espera-se que seja menos letal do que as outras.

”O que a gente sabe hoje da Delta é que, nos países em que começou a circular, se tornou predominante rapidamente. A gente espera que se torne, muito em breve, a variante predominante na cidade e em todo o estado, é o que ocorreu em outros países”, disse.

Casos de óbitos no estado

Os quatro primeiros casos de mortes pela variante Delta foram registrados no estado do Rio de Janeiro. As confirmações foram feitas na noite da última quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo o órgão, foram dois casos em São João de Meriti (uma mulher de 73 anos, e outra de 43); um homem de 50 anos, morador de Duque de Caxias; e um homem de 53 anos, ainda sem identificação do município de residência.