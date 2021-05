Prefeitura do Rio libera horários de bares e restaurantes, permite praia a qualquer dia e autoriza abertura de casas de espetáculos

A Prefeitura do Rio decidiu flexibilizar medidas de restrição contra a Covid-19. Um novo decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira (7) no Diário Oficial do município, com validade até 20 de maio. As mudanças ocorrem em meio ao atraso da vacinação na capital e ao recorde de casos da doença no estado do RJ (leia mais abaixo).