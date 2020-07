Prefeitura do Rio de Janeiro cede respiradores que vão reforçar o atendimento no Hospital Municipal de São João de Meriti

Oito respiradores e monitores foram cedidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para o combate ao novo coronavírus em municípios do estado. Além de São João de Meriti, Volta Redonda, no Sul Fluminense e Miracema, no Noroeste do estado também receberam equipamentos.

Durante o evento, ocorrido na tarde deste domingo (12/7), no Riocentro, Zona Oeste do município carioca, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, agradeceu o apoio de seu par, Marcelo Crivella, e em seu discurso falou sobre os esforços de São João para controle da pandemia e assistência aos munícipes, como a inauguração do novo Hospital Municipal de São João de Meriti, funcionando como unidade de retaguarda e as ações que fizeram com que o número de vítimas da covid-19 na cidade, ficassem muito abaixo do esperado pelas pesquisas.

Em sua página no Facebook (@drjoaoferreiraneto), Dr. João comentou sobre a solenidade, “Junto com o vereador Dejá, fui receber oito respiradores e monitores doados pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Fomos o único município da Baixada Fluminense a participar. Toda ajuda é muito bem-vinda! A população do nosso município também agradece”.

Equipamentos vão reforçar o hospital municipal

Ainda na rede social, Dr. João comentou que os equipamentos vão ser direcionados para o Hospital Municipal de São João de Meriti (antigo PAM), que foi reaberto em maio. A unidade já conta com 30 leitos de UTI completos para pacientes de covid-19 e em breve outros 60 devem ser inaugurados no segundo andar da unidade, que está em fase final.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti