Prefeitura do Rio cancela festas oficiais de réveillon 2021

Todas as festas oficiais de réveillon do Rio foram canceladas ontem por decisão do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), após reunião com secretários onde fez um balanço do fim do mandato.

“Esta é uma decisão necessária para a proteção de todos. A festa será a da esperança por bons resultados das vacinas para conter a pandemia. Será ainda um momento de reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis perdas de tantas pessoas. E será também hora de dar graças a Deus pelas vidas salvas”, disse o prefeito Marcelo Crivella.

Em nota divulgada, a Riotur acrescentou que o cancelamento ocorreu por causa da pandemia da Covid-19. A empresa de turismo do Rio disse, ainda, que embora o réveillon 2021 na cidade tenha sido projetado em um novo formato, “neste momento a prefeitura opta pelo cancelamento do evento da virada do ano em respeito a todas as vítimas e em favor da segurança de todos”.

Ainda de acordo com a empresa, este ano a ideia era fazer a celebração da virada sem a presença de público, sem queima de fogos com a festa online e acompanhada pela TV. A celebração iria ocorrer em pontos turísticos da cidade e não na orla, como é a tradição.