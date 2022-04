Prefeitura de Seropédica reformula aparelhos de educação inclusiva

Investir em Educação inclui investimentos no conceito de inclusão, que engloba a chamada ‘Educação Especial’. Trabalhando nesse sentido, a Prefeitura de Seropédica, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMES), realizou na última terça-feira (5) a reinauguração do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE), do Serviço de Saúde Escolar e da Sala de Atendimento Multiprofissional, que receberam novos mobiliários, além de atendimento em cinco especialidades.

Além da reinauguração, um novo formato de trabalho foi iniciado através da Equipe de Atendimento Multidisciplinar idealizada pelo prefeito Professor Lucas em conjunto com o secretário de Educação, Marciel Falcão. O serviço inclui atendimento médico por meio da especialidade de Neuropediatria, fazendo uma junção entre as áreas de Educação e de Saúde. Também serão oferecidas especialidades como Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Psicopedagogia.

O secretário de Saúde, Dr° René Vigne, e a primeira-dama Isabel Ribeiro também participaram da reinauguração. “A boa educação vai além da sala de aula e envolve outras áreas com as quais devemos nos preocupar. Temos que promover as melhores condições possíveis para que nossas crianças possam aprender e se desenvolver também em áreas que vão além do ensino. Através da CMAEE, do Serviço de Saúde Escolar e da Sala de Atendimento Profissional estamos unindo Educação e Saúde em prol de benefícios para nossas crianças, que são o futuro da nossa cidade”, comemorou o prefeito.

Equipe especializada

A Equipe Multidisciplinar é formada pelos seguintes profissionais: Francelina Felipe (coordenadora pedagógica de Educação Especial e Inclusiva – Psicopedagoga Clínica especialista em Autismo); Danielle Madureira (coordenadora pedagógica de Educação Especial e Inclusiva – especialista em

Psicopedagogia Clínica e Institucional); Isabel Flores (Professora de Educação Física – especialista em Psicomotricidade); Denis Magalhães (Médico Neurologista); Sheila Oliveira (Psicóloga); Marinei Valejjo (Orientadora Educacional); Cristiane Tunala (Pedagoga – responsável pela Inspeção Organizacional Escolar).