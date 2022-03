Prefeitura de Seropédica entrega ESF Fazenda Caxias reformada e climatizada

A Prefeitura de Seropédica através da Secretaria de Saúde inaugurou na última segunda-feira (7) as novas instalações da Estratégia da Saúde da Família (ESF) Fazenda Caxias totalmente ampliadas, climatizadas e informatizadas.

Com maior espaço físico dando mais conformo a população, que antes precisava ficar espremida no sol e na chuva. O aparelho conta com três equipes de 39 funcionários. Com as novas instalações, a Secretaria de Saúde vai poder dar um atendimento mais humanizado aos munícipes.

Acompanhado da primeira-dama Isabel Ribeiro, do secretário de Saúde, Renê Mello Vigné, da subsecretária de Serviços e Sistemas em Saúde, Jeany Oliveira, e da diretora da Atenção Básica, Alessandra Vasconcelos Netto, além de outras autoridades do governo, o prefeito Professor Lucas disse que vai reformar todos os postos de saúde de Seropédica. “Em breve entregaremos o ESF do Mutirão totalmente reformado; e dentro de 10 dias, iniciaremos a reforma e ampliação do Posto de Saúde do Campinho de Areia, no bairro Boa Esperança”, acentuou.

Atendimento informatizado

A Secretaria de Saúde adquiriu 147 novos computadores para atender as 17 Estratégias da Saúde da Família. Com isso, será implantado o prontuário eletrônico, onde será inserido no sistema todas as informações do usuário.

“Trata-se de uma ferramenta para centralizar as informações do paciente, de forma a serem acessadas muito facilmente pelo médico, seja qual for a especialidade. Assim, desde a primeira consulta, ficam registrados os dados da pessoa em um ambiente online, bem como exames e prescrições. A pessoa pode ser atendida em qualquer município do Brasil que suas informações medicas estarão lá”, destaca o secretário da pasta, Renê Vigné.

Atendimento em diversos serviços e especialidades

O ESF Fazenda Caxias vai ter os seguintes atendimentos: Planejamento Familiar – Pré Natal – Preventivo – Curativo – Puericultura – Pesagem do Bolsa Família – Visitas Domiciliares com Médico e Enfermeira – Vacinação – Aferição de PA e Hgt – Exame Laboratorial – Educação em Saúde – Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite b e Hepatite C, – Consulta Medica – Consulta Odontológica – Consulta Pediátrica e Consulta de Enfermagem.