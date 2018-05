Prefeitura de São João de Meriti reinaugura mais uma escola nesta sexta-feira

Foto: Divulgação

A Prefeitura de São João de Meriti reinaugura amanhã (4/05), às 10h, a Escola Municipal Orlando Francisco, no bairro Agostinho Porto. Está é a sexta escola do Programa de Revitalização das Escolas do município que será entregue à comunidade. “Ela foi totalmente reformada para os professores e alunos, tamanha sua importância para a comunidade de Agostinho Porto. A nova gestão tem como marca revolucionar a qualidade de ensino das nossas escolas”, destacou o secretário municipal de Educação, Bruno Correia.

