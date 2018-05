Prefeitura de São João de Meriti prorroga Refis até junho

Foto: Divulgação

A Prefeitura de São João de Meriti está dando mais uma oportunidade para quem deseja quitar dívidas com os cofres municipais. A Secretaria de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do Município (PGM) prorrogaram até o dia 30 de junho o programa Refis, que possibilita a renegociação de débitos de ISS, ITBI, IPTU e demais taxas municipais, inscritos ou não em dívida ativa.

“A iniciativa oferece aos contribuintes do município a possibilidade de ficar em dia com o fisco municipal. É importante lembrar que os impostos são revertidos em benefícios e serviços para melhorar a qualidade de vida da população”, diz o secretário da pasta, Alexandre Victorino.

