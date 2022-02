Prefeitura de São João de Meriti inaugura creche no bairro  Éden

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou na tarde da última segunda-feira (21), a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, em Éden. No local funcionava uma escola estadual que estava abandonada e era um grande depósito de lixo.

O prefeito da cidade, Dr. João, junto com o secretário de Educação José Carlos, o deputado estadual Valdecy da Saúde, vereadores e parte do secretariado entregou à sociedade mais um potente instrumento educacional, que será dirigido pela professora Geisy Fernandes de Oliveira e atenderá cerca de 250 crianças de um a três anos de idade, do berçário ao maternal II.

“Aqui nessa comunidade foi realizada uma busca ativa, a construção de uma creche foi o pedido das mães que aqui residem, hoje entregar essa unidade nas mãos da população é motivo de muito orgulho. Realizar essas obras não têm preço, pois quando inauguramos uma escola, estamos abrindo as portas para o futuro do nosso país”, destacou o prefeito.

O secretário de Educação José Carlos falou sobre o trabalho realizado pelo prefeito e a importância da unidade, “Hoje compartilho com vocês a realização de um sonho que começou no primeiro mandato, governar é um ato nobre e governar para ser um exemplo é algo muito difícil. Hoje me sinto realizado por entregar esse grande equipamento, além de ser uma satisfação imensa homenagear o professor Antenor Lopes Martins. Agradeço ao prefeito, ao deputado estadual Valdecy da Saúde, ao secretário executivo Márcio Reis e ao governador Cláudio Castro por não medirem esforços na hora de investir na educação.”

Homenagem a professor

O nome escolhido é uma homenagem ao professor Antenor Lopes Martins que, ao longo de sua vida, construiu uma ligação única com a cidade de São João de Meriti, onde atuou como professor no tradicional colégio São Pedro de Alcântara, antigo Colégio Fluminense e posteriormente na rede estadual e no ensino superior. Aposentou-se após décadas de magistério.

A reforma durou seis meses e o prédio passou por várias intervenções, entre as melhorias realizadas, as principais foram: o reforço estrutural e contenção de encostas, além de novas instalações hidráulicas e elétricas, pavimentação externa e interna e revestimento cerâmico dos banheiros, cozinha e refeitório. Ao todo, o município tem hoje 15 creches funcionando.