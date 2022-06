Prefeitura de São João de Meriti entrega mais uma creche

Unidade no Jardim Meriti ganhou o nome do ex-vereador Benilton Paes, falecido em 2020

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou na última segunda-feira (27) a Creche Municipal Vereador Benilton Paes, no Jardim Meriti. O prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, ao lado do secretário de Educação José Carlos, e do deputado estadual

Valdecy da Saúde, entregou a unidade construída em um prédio que estava desativado e foi totalmente

reformado.

Em seu discurso, Dr. João falou sobre as melhorias na Educação: “Hoje entregamos mais uma unidade totalmente reformada e equipada para receber nossos munícipes. Aproveito para agradecer a todos os professores e diretores pelo excelente trabalho prestado à população. Com muito trabalho, fé e determinação estamos conseguindo mudar a história de São João de Meriti. Peço a todos vocês que continuem acreditando em minha gestão. Agradeço ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governador Cláudio Castro pelo apoio irrestrito que tem dado a Meriti.”

Espaço para 300 crianças

A unidade será dirigida pela professora Nilza Renata e beneficiará 300 crianças da educação infantil ao ensino fundamental I. “Essa creche é de suma importância aqui na localidade. Perceber que o nosso município está crescendo e investindo na educação é muito gratificante. Minha expectativa é ofertar uma educação de qualidade e atender às demandas da população local”, disse a diretora.

Em sua fala, o secretário de Educação José Carlos agradeceu o trabalho realizado pelo prefeito e disse: “Estamos nos esforçando muito para promover grandes melhorias aqui no município. Essa unidade atenderá mais de 300 crianças. O prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde

têm se esforçado muito e me dado total apoio para promover essas entregas. Muito obrigado!”, disse.

Já o deputado estadual Valdecy da Saúde discursou: “O prefeito Dr. João recebeu uma cidade com problemas nas áreas da educação, saúde, com salários atrasados, além de outras pendências, mas estamos avançando. Não tenho dúvidas de que, comparada a outras cidades, São João de Meriti está de parabéns. Nunca um governo trabalhou tanto em prol do povo.”

Ligação única

O nome escolhido é uma homenagem ao ex-vereador Benilton Paes que, ao longo de sua vida, construiu uma ligação única com o município, onde exerceu cinco mandatos na Casa Legislativa Municipal. Faleceu em setembro de 2020, em São João de Meriti, aos 72 anos, vítima do coronavírus.

O imóvel, que era uma creche desativada, foi totalmente reformado e a obra durou cerca de dois meses. O espaço agora conta com cinco salas de aula, uma sala multimídia, refeitório, cozinha, secretaria, sala de direção, banheiros e pátio. Ao todo, o município tem hoje 15 creches funcionando.

As matrículas desta unidade estarão abertas a partir da próxima semana e as aulas terão início dia 1º de agosto.

Essa é a terceira unidade educacional inaugurada em 2022, sendo elas: a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, em Éden; a Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles e a Creche Municipal Vereador Benilton Paes que, juntas, somam mais de dois mil alunos.