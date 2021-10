Prefeitura de Resende promove audiência pública para ampliar transparência sobre metas fiscais

A Controladoria Geral de Resende promoveu uma audiência pública na última quinta-feira (29) para prestar contas sobre as metas fiscais do município, assim como as metas específicas da área da saúde e mais uma novidade: pela primeira vez, o município também apresentou o contexto previdenciário do município através da audiência.

De acordo com a Controladoria Geral do Município, os principais pontos abordados durante a audiência foram a execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2021, bem como as aplicações em educação e saúde e as despesas com pessoal. Além disso, serão apresentados todos os números sobre a dívida pública consolidada e o resultado primário e nominal durante este período.

Como novidade desta edição, que passará a ser comum nas próximas audiências, a apresentação contou com a participação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende (Resenprevi), com dados e informações sobre os resultados financeiros previdenciários do município. O objetivo é expandir o conceito de transparência na gestão municipal.

O objetivo do encontro, feito três vezes ao ano, a cada final de quadrimestre, é abordar de forma resumida, alguns aspectos mais relevantes sobre a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Todos os números e informações expostas durante a audiência ficarão disponíveis posteriormente no portal da transparência da Prefeitura.