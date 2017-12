Prefeitura de Resende cobre buracos de estrada para Mauá

Foto: Divulgação

Com a chegada do verão, o fluxo de motoristas na RJ163 se multiplica. A procura de visitantes pelas regiões de Visconde de Mauá, Serrinha do Alambari e Capelinha aumenta, e as estradas precisam estar em condições de tráfego, evitando acidentes. Em função da não recuperação da estrada por parte do Estado ao longo do ano, a Prefeitura de Resende realizou reparos na via entre Penedo e Visconde de Mauá na última quarta-feira.

A ação, parte da Operação Tapa Buraco, também aconteceu ontem na estrada de liga o bairro Paraíso ao distrito de Vargem Grande, também pertencente à Zona Rural. Parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Rural e Obras, a atividade contou com apoio da Guarda Municipal e da Sumtran. As intervenções desta quarta-feira consumiram dois caminhões de massa asfáltica, utilizada para cobrir os buracos da via.

– A estrada estava perigosa. Estava prejudicial para nós que moramos no distrito e dependemos da vinda de turistas para aquecer as atividades e negócios que sustentam a maior parte das famílias da região. Parei aqui para fazer uma foto do trabalho e colocar no Facebook, mostrando aos meus clientes que podem vir tranquilos para o réveillon em Mauá – conta um empresário que depende diariamente da estrada.