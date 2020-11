Prefeitura de Queimados inicia segunda etapa da entrega dos kits

Medida continuará até dezembro, quando benefício passará a ser concedido por meio de cartão-alimentação

A Prefeitura de Queimados dará início à segunda etapa de distribuição de 14.298 kits alimentícios aos alunos da rede municipal de ensino hoje. Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, a entrega contemplará os estudantes deducação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) das 30 escolas e três creches públicas administradas pela pasta.

Neste segundo mês, o cronograma de distribuição dos alimentos começa dia 4 de novembro nas unidades Luiz de Camões, Santo Expedito, Diva Teixeira Martins, São José, Dr. Francisco Manoel Brandão, Dr. Cledon Cavalcante, Paulo Freire, Prof. Washington Manoel de Souza, Profª. Maria Corágio Pereira Xanchão, Pastor Arsênio Gonçalves e Clotilde Martins Lemos (creche).

Os responsáveis devem entrar em contato com a escola onde o(s) aluno(s) está(ão) matriculado(s) para se informar acerca do horário de retirada do kit, que deverá ser feita de acordo com cada turma e mediante apresentação de identidade dos mesmos. Vale lembrar que a retirada dos mantimentos só poderá ser feita pelos responsáveis legais dos alunos.

Impactos da pandemia

A medida, que visa amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no cotidiano das famílias queimadenses, inclui a alimentação referente à merenda consumida por cada estudante em período letivo regular. As entregas serão feitas mensalmente até dezembro, quando o benefício passará a ser concedido em forma de cartão com valores equivalente aos kits.

Prefeitura promove fórum sobre higiene de alimentos

Em meio à pandemia do novo coronavírus é importante saber higienizar alimentos utilizados no ambiente doméstico para evitar a contaminação. Para orientar a população sobre a maneira correta de limpar estes mantimentos, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá hoje, o 2º Fórum da Área Técnica de Alimentação e Nutrição. O encontro, que começará às 9h, será realizado no auditório da Semus (Av. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira, 1170, Vila Pacaembu).

Aberto ao público e com uso de máscara obrigatório, o fórum será ministrado por Thais Pedrosa, pós-graduada em produção animal, higiene e tecnologia pela Universidade Federal Fluminense.