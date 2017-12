Prefeitura de Quatis amplia divulgação sobre atendimento à mulher vítima da violência

Foto: divulgação

Entre janeiro e novembro deste ano, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), órgão subordinado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Município, registrou dez casos de violência contra a mulher em Quatis, sendo um feminicídio e nove de violência doméstica. Os dados foram divulgados na última quinta-feira, 07 de dezembro, pela coordenadora do CREAS, Flávia Paiva, durante o encerramento das atividades no Município relacionadas ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher (campanha Laço Branco).

A programação da “Campanha Laço Branco” em Quatis terminou com uma ação de mãos dadas realizada no ginásio municipal de Quatis, que fica no bairro Nossa Senhora do Rosário. A ação teve a participação de alunos do CIEP Municipalizado Marciana Machado D`Elias, localizado próximo ao ginásio; servidores públicos e moradores dos bairros situados na parte alta da cidade.

Desde a segunda-feira, 04, foram realizadas ainda distribuição de folhetos informativos no pórtico de acesso a Quatis, na Barrinha; na Praça Teixeira Brandão (Centro) e na antiga estação ferroviária. Todas as atividades foram coordenadas pela prefeitura, através do CREAS.

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social lembra que o feminicídio ocorrido na cidade este ano aconteceu no mês de fevereiro, no bairro Barrinha, quando uma mulher foi assassinada a facadas pelo ex-namorado. Com relação aos outros nove registros de violência contra a mulher, neste caso, classificados pelo CREAS como violência doméstica, a coordenadora do serviço acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior, “porque é possível que muitas mulheres ainda não procurem os órgãos competentes para fazer as denúncias”.

“A nossa proposta é ampliar cada vez mais a divulgação dos serviços oferecidos às mulheres vítimas da violência pelo CREAS, fortalecendo com isso a conscientização sobre a importância de se comunicar às autoridades competentes para que os casos possam ser apurados e punidos, além de proporcionar todo o acompanhamento necessário à vítima e aos seus dependentes”, declarou a coordenadora do CREAS de Quatis, que funciona na Rua coronel José Leite 114, no Centro, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Flávia Paiva explica que o atendimento às mulheres vítimas da violência é realizado por uma equipe de cinco profissionais, sendo três assistentes sociais (incluindo a coordenadora deste centro de referência), uma psicóloga e um advogado responsável pelo acompanhamento jurídico dos casos.

Dependendo da avaliação feita sobre as denúncias, as vítimas são encaminhadas aos órgãos necessários, entre eles Polícia Civil (Delegacia de Polícia), Hospital São Lucas, unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Casa da Mulher, os dois últimos ligados à prefeitura. Além do CRAS, as denúncias podem ser feitas gratuitamente através da linha telefônica 180. O sigilo sobre a autora da acusação é garantindo nas duas situações.

Dentro da proposta de ampliar o conhecimento da população a respeito dos serviços públicos que atuam nos casos de violência contra a mulher, e sobre as respectivas leis, o CREAS de Quatis iniciou neste ano um ciclo de palestras nas escolas rurais e no Colégio estadual América Pimenta para divulgar a lei federal número 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que aumenta as penas de prisão contra os agressores e determina o encaminhamento das vítimas e os seus dependentes aos serviços de proteção social.

Para o próximo ano, o CREAS pretende aumentar a parceria com a Secretaria Municipal de Educação visando utilizar o espaço das escolas municipais para a realização de palestras e outras atividades de conscientização sobre o tema junto aos alunos, profissionais de educação e a comunidade escolar.

Em março deste ano, a Prefeitura de Quatis promoveu ainda uma passeata durante as atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher (08). A caminhada saiu do Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Independência, passou pelos bairros Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, São Benedito e terminou na Praça Teixeira Brandão (Centro). O movimento contou com a presença do prefeito Bruno de Souza (PMDB), que acompanhou a passeata do início ao fim.