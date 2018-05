Prefeitura de Porto Real atua para facilitar a contratação de moradores pela Nissan

Foto: Divulgação

O ciclo de reuniões com os principais empregadores da região levou a Prefeitura de Porto Real à fabricante de veículos Nissan, estabelecida em Resende desde 2011. O encontro, realizado no último dia 3, teve o objetivo de levantar o perfil da mão de obra procurada pela Nissan. “Queremos estreitar as relações para conseguir um percentual maior de moradores de Porto Real entre os funcionários. Nosso município é muito próximo da planta industrial e pode ser um grande parceiro da Nissan”, comentou o prefeito Ailton Marques, que percorreu os setores da fábrica acompanhado do diretor de Produção do complexo industrial de Resende, Wesley Custódio.

