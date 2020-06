Após obras de recuperação estrutural, espaço ganhou ares de modernidade

Jota Carvalho

Um dos principais pontos de circulação da cidade, a Passarela da Caracol será reaberta nesta sexta-feira (19) após ter sua estrutura totalmente recuperada pela Prefeitura de Nova Iguaçu. O local, com acessos pela Rua Coronel Bernardino de Melo e pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro, é utilizado diariamente por cerca de 30 mil pessoas. A Caracol estava interditada desde o dia 4 de maio.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Semif) fez uma série de reformas, como recuperar as vigas metálicas, com substituição das partes que se apoiam nos pilares devido à corrosão excessiva, além das lajes e das colunas em concreto armado, com a retirada da corrosão do aço, reposição da armadura e aplicação de argamassa polimérica. Também foi corrigida uma inclinação de dez centímetros, devido ao desgaste dos roletes, que precisaram ser trocados por outros de neoprene fretado com aço. Foram substituídos os aparelhos de apoio e feita a recuperação e troca das juntas de dilatação. O piso agora é de alta resistência industrial.

Na passarela, que estava desgastada por causa do uso intenso, a Prefeitura fez um tratamento paisagístico, com colocação de iluminação de led, com luzes coloridas, pintura acrílica no concreto e esmalte sintético na parte metálica, inclusive com aplicação de selador e primer.

“O principal objetivo dessa recuperação estrutural da Passarela da Caracol é dar mais segurança ao seu usuário”, afirmou a secretária de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Cleide Moreira.

