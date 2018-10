Prefeitura de Nilópolis realiza recapeamento asfáltico em rua do Centro

A Prefeitura de Nilópolis realizou no fim de semana a operação de recapeamento asfáltico das ruas Frei Ludolf e trecho das rua Alberto Teixeira da Cunha, entre as ruas Getúlio Vargas e Getúlio de Moura, importantes vias do Centro de Nilópolis.

As ruas estavam deterioradas devido à ação do tempo e ao desgaste na camada de asfalto, necessitando este serviço de manutenção com mais urgência. O secretário de Serviços Públicos, Dean Carlo Senra, esteve acompanhando o recape e comentou sobre a benfeitoria. “Esse trabalho foi realizado em ruas que se encontravam com o asfalto deteriorado devido ao desgaste natural do tempo, além disso está em andamento a operação “tapa-buracos” em todo o Município. “É desejo do nosso prefeito Farid Abrão deixar nossas ruas em perfeito estado, para maior segurança dos usuários e por isso estamos trabalhando bastante”, disse.

Junto com o recapeamento asfáltico também está sendo feito o nivelamento de grelhas de ralo e tampões. “Estamos fazendo o trabalho da forma correta, que é nivelar todos os ralos e tampões conforme o novo asfalto. Neste primeiro momento, demos prioridade para aqueles que se encontram junto à pista usada pelos ônibus e durante a semana iremos nivelar os demais. Sabemos do transtorno que é interditar vias importantes, porém os benefícios são maiores. Teremos ao final dos trabalhos as ruas sem buracos ou desníveis”, disse o chefe de Gabinete, Rodrigo Duarte.

O prefeito Farid Abrão falou dos problemas que serão resolvidos com o recapeamento, como irregularidades no asfalto, pedras soltas e outras irregularidades que ocasionavam alguns incidentes, além disso, facilitará o escoamento de água, o que diminuirá as adversidades causadas em dias de fortes chuvas. “Ainda há muito a fazer e que, apesar dos poucos recursos, as secretarias municipais estão trabalhando para trazer mais melhorias para a população. Não estamos medindo esforços para recuperar a nossa Nilópolis”, declarou o prefeito Farid Abrão.