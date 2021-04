Prefeitura de Japeri prorroga medidas de combate à Covid-19 por meio de decreto municipal

Jota Carvalho

A Prefeitura de Japeri prorrogou, na quinta-feira (1), as medidas de combate à Covid-19 para o período entre os dias 5 e 20 de abril. Por meio de decreto municipal publicado em Diário Oficial, a gestão determina, resumidamente que nos dias citados, o expediente será normal nas secretarias de Saúde, Assistência Social e Trabalho, Defesa Civil, Segurança Pública e Trânsito e Serviços Públicos. Outras Pastas funcionarão com expediente reduzido (das 10h às 15h), por escala e sistema home office, sem atendimento ao público. Além disso, o documento torna obrigatório a toda população de Japeri o uso de máscara de proteção facial (boca e nariz) sempre que for necessário sair de casa e/ou estabelecer contato com outras pessoas. O documento também proíbe a realização de eventos que promovam aglomerações em espaços públicos, praças,parques e calçadões.

Escolas públicas e privadas, cursos livres, casas de show e espetáculos, boates e arenas; casas de festas, espaços de recreação infantil e parques de diversão estão impedidos de funcionar neste período.

Entre os órgãos e atividades que podem acontecer com as devidas restrições, estão:

– Feiras Livres

– Cultos religiosos (com 50% da lotação, distanciamento e medidas de prevenção)

– Atividades físicas e esportivas individuais, inclusive em academias (com distanciamento e sem torcida)

– Salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza, estética e congêneres (com 50% da lotação, atendimento individual, hora marcada e medidas de proteção- Bar,restaurantes, lanchonetes (das 6h às 20h, com 50% da lotação, distanciamento e medidas de prevenção, priorizando a entrega em domicílio)

– Comércio de eletroeletrônicos, móveis, óticas, vestuário, aviamentos, malhas, tecidos e congêneres (o expediente deverá ser limitado a 6 horas diárias)

– Os comércios do ramo de alimentos, construção, farmácia,combustível, automotivos, saúde, veterinária e petshop podem funcionar observando todas as medidas de prevenção.

Vale lembrar que a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue sem alterações,de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, nas unidades abaixo.

– Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Av. Tancredo Neves, s/nº, Mucajá, Engenheiro Pedreira)

– Japeri Centro (Rua: Arruda Negreiros s/nº- Centro de Japeri)

– USF Santa Amélia (Rua Laura Cardoso, 61 –Santa Amélia – Engenheiro Pedreira)

– USF Delamare (Rua Pinaré, s/nº – Jardim Delamare – Engenheiro Pedreira)

– Academia da Saúde (Rua Francisco Russo, s/nº, no bairro Areal – Engenheiro Pedreira).

A equipe da Vigilância Sanitária, agentes de combate a endemias e a Guarda Municipal continuarão nas ruas para verificar o cumprimento das medidas decretadas pela gestão. Em caso de descumprimento das determinações, os órgãos estão autorizados a aplicar as sanções e medidas administrativas cabíveis, com auxílio da força policial se necessário. Uma equipe vinculada à Secretaria de Defesa Civil também continuará prestando apoio no trabalho de informação e conscientização da população quanto às medidas previstas no documento. Com validade até 20/04/2021, o decreto poderá ser alterado a qualquer momento em função da situação epidemiológica do coronavírus Sars-CoV-2 e a capacidade de assistência em saúde para a Covid-19.

Foto: Igor Lima PMJ

Legenda: Diário Oficial de quinta-feira (1) determina o que pode ou não pode funcionar na cidade nas próximas duas semanas