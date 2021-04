Prefeitura de Japeri promove força-tarefa de combate à Covid-19 em vários pontos da cidade

Jota Carvalho

Para evitar a propagação do novo coronavírus em Japeri, na Baixada Fluminense, a Prefeitura realizou, na quinta-feira (1), uma força-tarefa integrada. Por meio de diversas secretarias municipais, a iniciativa promoveu ações como: sanitização de espaços públicos, distribuição de 3,5 mil kits contendo máscaras e álcool em gel, medição de temperatura e organização de filas de bancos e comércios em geral.

Além da desinfecção, a ação também foi marcada por diálogos com comerciantes e munícipes acerca das medidas preventivas à Covid-19. A iniciativa contou com a presença da prefeita, Fernanda Ontiveros, do secretário municipal de Governo, Francisco Nacélio, além de representantes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Defesa Civil e do departamento de Postura.

Durante a manhã, cerca de 80 agentes públicos atuaram em diversos pontos da cidade. Tanto no distrito de Engenheiro Pedreira quanto no Centro de Japeri, a ação se concentrou nas passarelas das estações ferroviárias, nas praças Olavo Bilac e Leni Ferreira, em filas de bancos e nos comércios, locais com maior número diário de concentração de pessoas.

“Observando os dados da secretaria municipal de Saúde, optamos por não fechar totalmente o comércio. Mas, para que essa decisão permaneça, é essencial a ajuda da população com medidas simples e que fazem toda diferença, como: usar máscaras sempre que sair de casa, higienização constante das mãos, além de evitar locais com maior concentração de pessoas. Juntos podemos vencer esse mal”, disse a prefeita.

Em cumprimento ao decreto municipal publicado no último dia 25, as ações de orientação, notificação e fiscalização sanitária ostensiva continuarão acontecendo até a próxima semana. Quem insistir em desobedecer às orientações previstas no documento – que determina, entre outros pontos, novos horários de funcionamento – poderá ter seu estabelecimento fechado.

Para o secretário municipal de Governo, Francisco Nacélio, é importante que a população se proteja ainda mais neste momento. “O governo está unido com o propósito de combater o novo coronavírus. Muitas vidas estão sendo perdidas. Eu deixo aqui meu apelo à população para que se proteja, pois enquanto poder público estamos fazendo a nossa parte para evitar a proliferação do vírus em nossa cidade”, declarou o gestor.

Fiscalização ostensiva continua

A força-tarefa tem marcado presença nas ruas desde que as novas medidas passaram a valer na cidade, tanto no atendimento de denúncias quanto em orientações a lojistas e feirantes.

E para quem depende do movimento de pedestres para se sustentar, como é o caso de João Soares (54), a ação está mais que aprovada. Comerciante informal há 28 anos, o morador da Vila Laranjal segue todas as orientações de prevenção à doença. “Essa ação está sendo ótima. Eu estou orientando meus colegas para que sigam as regras de prevenção. Somente assim vamos continuar trabalhando”, afirmou o vendedor.

Foto: Igor Lima / PMJ

Legenda: Além de ações de sanitização em espaços públicos, ação promoveu orientação, fiscalização e distribuição de 3,5 mil kits de máscara e álcool em gel à população

