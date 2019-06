Prefeitura de Itaguaí promove festão milionário para comemorar 201 anos

Janete Ferrari, do Movimento dos Servidores, e Charlinho: polêmica que pode cair no Ministério Público/Reprodução

Prefeitura organiza mega evento para aniversário da cidade. Só para alugar banheiros químicos, o município serão gastos R$ 405 mil. Gastos viram polêmica entre servidores e a população

Em meio a uma tempestade de denúncias envolvendo sua gestão, o que gerou uma grave crise em setores prioritários como saúde e educação, a Prefeitura de Itaguaí parece não está abalada em sua estrutura. Prova disso são os gastos milionários que vão bancar uma mega festa no início de julho, para comemorar o aniversário da cidade.

Segundo informações, serão três dias de programação. Para se ter uma ideia das cifras que envolvem o evento, a Prefeitura deve desembolsar somente para o aluguel de banheiros químicos, quase meio milhão de reais (R$ 405 mil). O assunto virou polêmica. Janete Ferrari, do Movimento Unificado dos Servidores de Itaguaí, observou que as áreas de educação, saúde e assistência social foram abaldas pela crise por culpa e obra do prefeito Carlo Bussato Júnior, o Charlinho, alvo de Uma Comissão Especial Processante (CEP) instalada pela Câmara de Vereadores para apurar os atos arbitrários do chefe do Executivo. “Crianças, inclusive com necessidades especiais, estão desamparadas”, destacou.

Festa com estrelas da música com gastos de R$ 6,2 milhões

Em julho do ano passado, a Justiça já havia determinado o cancelamento da festa de aniversário dos 200 anos da cidade. A Prefeitura iria gastar mais de R$ 6 milhões no evento que seria realizado no Expo Itaguaí 2018. A ação civil pública, com pedido de urgência antecipada, foi proposta pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).

Em inquérito instaurado para apurar denúncia sobre o alto custo do evento, a prefeitura municipal apresentou procedimentos administrativos em que descreve gastos de R$ 6,2 milhões para contratar atrações como Anitta, Alexandre Pires e Luan Santana, além de bancar serviços de infraestrutura.

Corte de verbas

Na última terça-feira, O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) entrou com uma ação contra a Prefeitura de Itaguaí por causa de cortes de verbas na assistência social.

Os promotores informaram que dos mais de R$ 5 milhões previstos no orçamento, que serviriam para a compra de alimentos e aluguel de casas para abrigos, por exemplo, só R$ 1,6 milhão foram efetivamente pagos. Isto representa um corte de quase 70%.