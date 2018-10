Prefeitura de Duque de Caxias recupera ruas do segundo distrito

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras (SMO), vem atuando nos quatro distritos com melhoria na infraestrutura dos bairros que foram esquecidos pelos governos anteriores. O segundo distrito, por exemplo, vem recebendo atenção do governo com obras de macrodrenagem, pavimentação e recuperação das ruas, proporcionando mais dignidade aos moradores, além do direito de ir e vir das pessoas. As obras fazem parte do programa de revitalização do município iniciado no ano passado por determinação do prefeito Washington Reis.

No bairro Jardim Primavera a SMO está concluindo esta semana o recapeamento asfáltico por administração direta de 1.167 metros da Avenida Jornalista Moacyr Padilha, uma das principais vias do bairro e por ponde circulam diariamente milhares de veículos. A via também recebeu nova iluminação de LED que proporciona mais claridade e economia de energia, além de mais segurança para todos que circulam e residem naquela região.

Já receberam e estão sendo beneficiados moradores de vários bairros do segundo distrito. Entre eles Parque Fluminense, Vila Rosário, Campos Elíseos, Jardim Glória, São bento, Parque Esperança, Parque do Carmo. Outra importante obra é a canalização de mais de um quilômetro do Canal Faria, em Saracuruna. O trecho vai ganhar ciclovia, pista de caminhada, quiosque, bancos e jardins entre outros benefícios para os moradores de Saracuruna.