Prefeitura de Caxias vai realizar obras de infraestrutura em parceria com o Estado

Duque de Caxias será um dos municípios beneficiados com obras importantes que serão realizadas pelo Governo do Estado na Baixada Fluminense. Para isso, um convênio foi assinado na manhã de quarta-feira (7) pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e prefeitos. O ato aconteceu em Paracambi e contou com a presença de prefeitos e outras autoridades municipais e estaduais, entre elas, o presidente da Alerj, André Ceciliano, que é morador da região. Duque de Caxias vai realizar obras de pavimentação de ruas, urbanização e infraestrutura em parceria com o Governo do Estado.

O prefeito Washington Reis disse que o governador Cláudio Castro estava presenteando a Baixada Fluminense com tudo que ela precisa. “O governador está fazendo um governo perto da população, para melhorar a vida das pessoas na saúde, saneamento, infraestrutura e geração de empregos. Os prefeitos sabem o que o povo quer e o governador Cláudio Castro veio para fazer a diferença”, destacou Washington Reis durante a solenidade.