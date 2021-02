Prefeitura de Belford Roxo vacina idosos em cinco policlínicas

Campanha faz parte da segunda fase. Na primeira etapa foram imunizados profissionais de saúde.

A Prefeitura de Belford Roxo começou ontem, em cinco policlínicas (Neuza Brizola, Heliópolis, Parque São José, Parque Amorim e Heliópolis), a vacinar idosos acima de 90 anos contra a Covid – 19. A campanha faz parte da segunda fase, pois na primeira etapa foram imunizados profissionais de saúde do município, idosos que vivem em instituições de longa permanência e pacientes de residências terapêuticas. A vacinação para os idosos continua até 2 de março, de acordo com a idade.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, chamou a atenção para o calendário de vacinação. “A cada semana, um grupo de idosos vão receber as doses de acordo com sua idade. Nossas equipes estão a postos para imunizar toda a população à medida que forem chegando as doses”, garantiu Waguinho.

“Ainda bem que a vacina chegou”

Aos 94 anos, Marieta da Silva esteve na Policlínica Neuza Brizola (Centro), para se vacinar. Ela foi levada ao local pelo filho Luiz Carlos, 67, e pela nora Maria da Penha, 62. “Essa doença fez muitas vítimas e matou muitas pessoas. Mas ainda bem que a vacina chegou. Fiquei emocionada em ver minha sogra se vacinando. Acordamos cedinho. Dia 25 (começa a vacinação da faixa etária de 60 a 69 anos) eu e meu marido estaremos aqui”, concluiu Maria da Penha. “Estava torcendo muito para que começassem a aplicar a vacina. Acompanhei as notícias pela televisão e hoje estou aqui sendo vacinado”, declarou Moacir Antonio de Paulo, 93, que foi imunizado dentro do carro.

Na Policlínica de Heliópolis, Manoel Cândido, 91, era só entusiasmo com a possibilidade de ser imunizado. Acompanhado pela esposa Brígida Amaral, 75, ele se surpreendeu pela rapidez no atendimento. “Foi muito tranquilo. Agora estou vacinado”, comemorou ao lado de Brígida que, pela tabela de faixa etária, deverá se vacinar entre os dias 19 e 24 de fevereiro.

Satisfeito com o resultado do primeiro dia de vacinação dos idosos, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que a Prefeitura está se preparando para vacinar toda a população, mas depende da quantidade de doses que chegam ao município. “Já vacinamos o pessoal da primeira fase. Agora começamos a vacinar os idosos acima de 90 anos. No dia 11 são os de 80 a 89 anos, e assim sucessivamente. Aos poucos iremos imunizar todos os moradores e afastarmos de vez os perigos dessa doença”, arrematou o secretário, acrescentando que para se vacinar é necessário levar carteira de vacinação, CPF ou cartão do SUS.

Calendário da vacinação

A vacinação está sendo feita de acordo com o seguinte calendário:

Idosos com mais de 90 anos: 05/02 – sexta-feira. 08/02 – segunda-feira. 09/02 – terça-feira. 10/02 – quarta-feira.

Idosos de 80 a 89 anos: 11/02 – quinta-feira. 12/02 – sexta-feira. 17/02 – quarta-feira. 18/02 – quinta-feira.

Idosos de 70 a 79 anos: 19/02 – sexta-feira. 22/02 – segunda-feira. 23/02 – terça-feira. 24/02 – quarta-feira.

Idosos de 60 a 69 anos: 25/02 – quinta-feira. 26/02 – sexta-feira. 01/03 – segunda-feira. 02/03 – terça-feira.