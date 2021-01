Prefeitura de Belford Roxo vacina 3.165 animais em Nova Aurora

A Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde de Belford Roxo deu continuidade, nesta quarta-feira (27), à Campanha de Vacinação Antirrábica. Desta vez, o bairro escolhido foi Nova Aurora, com cinco locais de imunização. Foram vacinados 3.165 animais, sendo 2.480 cães e 685 gatos.

O secretário João Paulo de Souza explicou que a primeira ação da campanha foi feita em dezembro, na Praça de Heliópolis. “Nova Aurora é o segundo bairro que estamos fazendo a campanha. Vamos avaliar qual será a próxima localidade, pois até o final do ano pretendemos vacinar 65 mil animais. A pandemia deu uma freada, pois não podemos fazer ações do Dia D por causa da aglomeração”, argumentou João Paulo.

A aposentada Carmelita Alves, 76 anos, aproveitou a campanha e levou o cachorro Bial, 7 meses, e a cadela Gabi para se vacinarem na Creche Tia Irene. Ela destacou que ambos animais são da raça poodle. “A oportunidade é excelente, pois a vacina nas clínicas custa muito caro. Peguei os dois para criar e tenho que cuidar bem”, concluiu.

O estudante Matheus Silva, 17, também levou a cadela Cici, 4 meses, para se vacinar. “Tenho mais quatro cachorros e vou trazer para vacinar. Não posso perder a chance”, finalizou.

Raiva

A raiva é uma doença letal transmitida do animal infectado para o homem, já que o vírus fica em grande quantidade na saliva. Para se transmitir a doença, o animal deve ser portador do vírus da raiva, ou seja, não é toda mordida de cão e gato que transmite a raiva.

A primeira fase da raiva no animal dura de um a quatro dias e apresenta as seguintes alterações no cão: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência.

Após a fase furiosa, tem início a chamada “raiva paralítica”, na qual se acentuam os sintomas neurológicos, como: dificuldade de engolir, dificuldade de engolir; salivação; falta de coordenação dos membros e paralisia. A raiva evolui muito rapidamente. Quando chega à segunda fase, o cachorro geralmente morre em 48 horas.