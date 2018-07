Prefeitura de Belford Roxo revitaliza praça abandonada em Heliópolis

Foto: Cláudio Nunes / PMBR / Divulgação

Uma área abandonada em Heliópolis, Belford Roxo, está sendo revitalizada. No local existia uma praça em precário estado, que fora derrubada para dar espaço a outra praça mais moderna com diversos atrativos como espaço para pingue-pongue, academia com sombreiro e chafariz. Pelo menos 20 funcionários trabalham diariamente para manter o ritmo do cronograma da obra.

