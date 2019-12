Prefeitura de Belford Roxo retoma obras no bairro Shangrilá

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro Shangrilá para anunciar o retorno das obras que estavam paralisadas no bairro. As obras são parceria com o Governo Federal e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). A paralisação ocorreu devido a um atraso no repasse de verbas por parte do Governo Federal. Trinta e duas ruas serão beneficiadas.

A Secretaria de Conservação já reiniciou as obras, realizando limpeza nas Estradas Itaipu-Babi e Miguel Couto, extraindo todo material sujo e substituindo pela bica corrida (conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra). As vias já se encontram saneadas e pavimentadas, prontas para a chegada do asfalto.

O PAC 2 é um programa de obras que gera desenvolvimento e oferece melhor qualidade de vida aos brasileiros. Continuarão sendo realizados, em Shangrilá, serviços de drenagem, saneamento básico, pavimentação e esgoto

sanitário até o final de 2020.

A moradora Jane Paixão reside na Rua Dona Luiza há anos e disse que não havia presenciado antes nenhuma preocupação com o bairro. “Nunca vi, em 40 anos, nenhum prefeito com a coragem do Waguinho. Ninguém jamais

veio aqui nos dar qualquer satisfação. Tudo o que ele tem prometido, tem cumprido”, afirmou Jane.

Waguinho relatou que Shangrilá não deixará de viver o novo tempo. “O povo me chamou e eu vim para assumir a minha responsabilidade. As obras estavam aguardando o repasse do Governo Federal, mas tudo já foi normalizado.

Serão 32 ruas transformadas. Podem ter certeza que as obras voltaram e não irão mais parar. Shangrilá vai para frente”, concluiu Waguinho.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo