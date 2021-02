Prefeitura de Belford Roxo recebe 4.815 doses da vacina Coronavac

A prefeitura de Belford Roxo recebeu nesta quarta-feira (03), no Aeroclube de Nova Iguaçu, 4.815 doses da vacina Coronavac. A primeira remessa, em janeiro, foi de 3.687 da Coronavac e 3.950 da Oxford/Astrazeneca. As novas doses recebidas são para a segunda dose da primeira fase e o início da segunda etapa.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que as vacinas recebidas irão reforçar a campanha no município, que já entrará na segunda fase. “Estamos imunizando profissionais de Saúde do município, idosos que estão em Instituições de longa permanência, e pacientes de Residências Terapêuticas. Iremos entrar na fase de público geral e essas doses que chegaram irão reforçar nosso estoque”, concluiu Christian Vieira.