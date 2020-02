Prefeitura de Belford Roxo realiza planejamento de 2021 para a Saúde

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou no auditório da Uniabeu, nesta segunda-feira (17-02), uma oficina de planejamento cujo tema foi “Instrumentos de Gestão do Sistema Único de Saúde e Plano de Atendimento à Saúde 2020/2021”. O evento contou com a participação de cerca de 40 gestores e profissionais da Saúde que respondem ao relatório quadrimestral. A reunião se dividiu em duas partes, apresentação da importância do planejamento e discussão em grupos sobre as planilhas orçamentais de 2020 e previsão das de 2021.

Os objetivos principais foram anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. A diretora de Planejamento da Secretaria de Saúde, Marta Tenório, enfatizou a importância da oficina. “Planejar é reduzir incertezas, por mais que ao longo do ano as coisas precisem mudar em algum sentido. É importante sabermos do que nos espera”, relatou Marta.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, destacou a participação da área técnica da Saúde no evento. “É um prazer estar aqui participando desse planejamento. Agradeço a cada área técnica presente, pois a diferença começamos a fazer aqui”, afirmou Davi.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo