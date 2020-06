Prefeitura de Belford Roxo realiza formação pedagógica online para professores da rede

Foco é a apresentação e reflexão sobre os livros utilizados do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental

A Secretaria de Educação de Belford Roxo iniciou a Formação Pedagógica não presencial do material pedagógico 2020 voltada para professores e especialistas que atuam no Ensino Fundamental. A formação – que é online – tem como foco a apresentação e reflexão sobre os livros utilizados do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental. De acordo com o cronograma, até o dia 5 de junho a formação será para professores do terceiro ano de escolaridade e do 2º segmento (anos finais). Na semana passada, a formação foi com professores do 1° e 2° ano de escolaridade

Desde 2019, a rede municipal vem utilizando os livros da Coleção João de Barro nos anos iniciais do Ensino Fundamental e em 2020 ampliou a oferta para os alunos dos anos finais. “A formação estava prevista para acontecer presencialmente no final de março. Porém, com o isolamento social imposto pela pandemia da COVID 19, fez -se necessário uma adequação no formato da formação e nos recursos necessários para a realização online deste processo de aperfeiçoamento dos professores da rede municipal”, avaliou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Interação com os conceitos abordados

A equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação participou integralmente da formação online oferecida pela editora para que além da interação com os conceitos abordados, tivesse a oportunidade de planejamento e adequação à proposta pedagógica e curricular da educação municipal. “A partir dessa formação inicial com os professores doutores e autores da coleção, a equipe pedagógica da Secretaria elaborou a proposta própria de formação com a rede”, resumiu a secretária adjunta da área pedagógica, Eneila Lucas, destacando que, de 8 a 12 de junho, a formação será para os professores do quarto ano e quinto ano de escolaridade.

A Secretaria Municipal de Educação promoverá estas duas semanas do mês, a formação com todos os especialistas da rede (orientadores educacionais e supervisores pedagógicos) para que coordenem nas unidades as atividades que irão ao encontro do plano de ação escolar de 2020.

Para os professores de anos iniciais são cinco polos virtuais, divididos por subprefeitura com um total de 25 turmas, sendo cinco para cada formador. Já para os do segundo segmento (anos finais) é uma turma por disciplina. As turmas destinadas aos especialistas terão acompanhamento de formação ao longo das três semanas da formação continuada.

Desenvolvimento com três ferramentas

A formação está sendo desenvolvida através de três ferramentas: Google Classroom (sala de aula virtual); Google Meet (aplicativo para videoconferência online) e grupos de whatsap. Todos os docentes do Ensino Fundamental foram alocados em turmas na plataforma Google Classroom e serão acompanhados por um mediador.

A formação contemplará, além da questão da apresentação dos livros, um debate sobre metodologias de ensino e currículo. Será também um importante espaço para debates sobre a dinâmica de ensino, funcionando como preparação para o momento de retorno presencial as atividades.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo