Prefeitura de Belford Roxo promove curso de Libras

Foto: Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

A Prefeitura de Belford Roxo iniciou o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas, ministradas pelo professor Damião Ferreira da Silva, ocorrem de 15 em 15 dias no polo Cederj, no bairro São Bernardo. Durante as 10 aulas, os alunos aprenderão diversos temas, como a Lei 10.436/02, que reconhece a Linguagem de Sinais; utilização do alfabeto manual; configuração das mãos e cumprimentos. O curso gratuito é dirigido a professores da rede municipal; do Cederj; parentes de surdos e comunidade em geral.

