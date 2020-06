Prefeitura de Belford Roxo muda a cara do bairro Santa Amélia

Prefeitura de Belford Roxo transforma populoso bairro com asfalto, iluminação de LED e nova escola

A prefeitura de Belford Roxo está realizando a revitalização do Bairro Santa Amélia. Cerca 47 ruas estão sendo asfaltadas e ganharão nova iluminação de LED. As obras fazem parte do programa “Seu bairro de cara nova” que tem feito transformações por várias áreas da cidade.

Esta semana, o prefeito Wagner dos santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella para acompanhar de perto o andamento das obras no local. “Eu fico muito feliz em andar por Belford Roxo e ver que a cidade se transformou e um canteiro de obras. Há trabalho por todos os lados trazendo melhorias para a nossa população”, declarou Canella.

Durante a visita, a deputada Daniella conta que foi recebida com muitos elogios da população. “É muito gratificante chegar na cidade e ver que os moradores estão felizes e aprovando a gestão. Temos trabalhado muito para que a prefeitura tenha recursos para realizar transformações como esta em Santa Amélia”, disse.

“Estou emocionada”, diz moradora

Essa transformação está sendo vivida pela manicure Elivanete Conceição, moradora de uma das mais de 20 ruas que já foram asfaltadas no bairro. “Quando decidi morar aqui, a rua estava bastante deteriorada, com muitos buracos. Estou emocionada. Tenho orgulho em dizer onde moro agora”, conta.

Dejanira Ferreira e o marido Jorge Luís são moradores há mais de 40 anos, e falam sobre os anos de abandono do bairro. “Há muitos anos que essa região estava abandonada. Mas agora acabaram a poeira e os buracos. Vai ficar muito mais fácil e melhor pra gente sair de casa”, comemorou.

Investimentos na educação com escola reconstruída

Além das obras de pavimentação e da nova iluminação de LED, o bairro também está recebendo investimentos na educação. A escola Alejandro Fernandez Nuñez foi completamente reconstruída. O local que estava em péssimas condições e atendia cerca de 400 alunos foi demolido e deu lugar a uma estrutura moderna com 13 salas de aula, espaço administrativo e quadra poliesportiva. A escola atenderá cerca de 1000 alunos, incluindo crianças de Ensino Fundamental e também o Projeto de Educação para Jovens e Adultos (EJA) no turno da noite.

“Nossa gestão se preocupa com investimento em saneamento, pavimentação, áreas de lazer e também com a educação. Essa obra faz parte das 14 novas escolas que estamos entregando para a população com muita alegria”, comemorou o prefeito Waguinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo