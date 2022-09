Prefeitura de Belford Roxo lança obras em 17 ruas da Vila Pauline

A Prefeitura de Belford Roxo lançou nesta quarta-feira (21/09) as obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação no bairro de Vila Pauline. De acordo com o pacote de obras, serão 17 ruas contempladas. Outras nove já estão prontas e mais 10 licitadas. Cerca de cinco mil pessoas serão beneficiadas.

As ruas que receberão as intervenções são: Peso, Schilling, Franco, Boa, Cruzeiro, Íon, Escudo, Dólar, Lira, José Maria, José Vianna, Lages Brandão, Boa Sorte, Waldemar Guidorizi, Fernando Figueira, Albuquerque e Bela Vista.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, reuniu os moradores que demonstraram contentamento pelas novidades. “Onde ainda não tinha chegado, acabou de chegar e vamos além.

Trabalhamos por realizações. Sabemos das grandes dificuldades da cidade, mas podemos comemorar o dia de hoje, pois estamos em um momento de transformação”, destacou o prefeito, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella.

Vila Pauline se prepara para receber também uma Vila Olímpica e o Complexo do Retiro Feliz, que contará com escola, creche, praça e unidade básica de saúde; melhorias de estrutura que vão gerar qualidade de vida para os moradores.

Moradora há 30 anos no bairro de Vila Pauline, Irene da Silva Vieira, 65 anos, dona de casa, ficou muito satisfeita com todos os projetos. “A Prefeitura está cuidando desta área que era esburacada. Estou muito grata com as novidades”, salientou Irene, ao lado de seus dois filhos.