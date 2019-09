Prefeitura de Belford Roxo investiga despejo irregular de lixo hospitalar

A Prefeitura irá notificar a autuar o responsável, após a sua identificação. Um boletim de ocorrência já foi feito na 54º DP relatando o ocorrido.

Após denúncias de moradores, a Prefeitura de Belford Roxo foi acionada devido ao descarte de lixo hospitalar infectante na barreira do Babi. O material, oriundo de outro município, pode causar dano ambiental, pode prejudicar a saúde da população. Fiscais e agentes das Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Públicos e Vigilância em Saúde estiveram examinando o conteúdo despejado e acionaram, imediatamente, a empresa contratada pelo município para a retirada do material. No segundo momento, a Prefeitura irá notificar a autuar o responsável, após a sua identificação. Um boletim de

ocorrência já foi feito na 54ª DP (Belford Roxo) relatando o ocorrido.

Após receber um telefonema anônimo, o secretário adjunto de Serviços Públicos, Cristiano Pontes, foi verificar a denúncia. “Quando constatei de fato que havia lixo hospitalar em um local indevido, acionei as Secretarias de Meio Ambiente e de

Vigilância em Saúde para podermos resolver em conjunto”, resumiu Cristiano. Segundo o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo Souza, a apuração foi feita em cima do lixo hospitalar. “É um assunto muito sério, pois envolve saúde pública. Estamos com todos os documentos e já constatamos que não é do nosso município. Vamos tomar as medidas necessárias para identificar o responsável e penalizá-lo”, informou João Paulo.

Secretário diz que situação é inadmissível

O secretário de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, esclareceu que é inadmissível uma situação como essa. “Fazemos um esforço muito grande para colocar ordem na casa e nos deparamos com uma empresa de outro município que veio e despejou um resíduo muito perigoso e infectante. Estou até assustado com o que vi, mas daremos uma resposta à altura, notificando e autuando o responsável, pois já temos indícios e provas suficientes dos envolvidos. Para deixar claro, isso é crime ambiental. Vamos trabalhar incansavelmente para punir os responsáveis”, garantiu Flávio.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo