Prefeitura de Belford Roxo interdita mercados por falta de documentos e higiene básica comprometida

Publicado por Jota Carvalho – 31/12/2019 – 17h30

jota.carvalho@yahoo.com

A Prefeitura de Belford Roxo interditou hoje (31-12), um mercado no bairro Nova Aurora. A ação foi realizada pelas Secretarias Municipais de Defesa Civil e Ordem Urbana, de Meio Ambiente, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Fazenda, adjunta de Vigilância em Saúde e Guarda Civil.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Rafael Albuquerque, o Certificado de Aprovação de Corpo de Bombeiros (CACB) do estabelecimento era de 2001 onde mostrava a metragem do local em 25,30 m². “O imóvel aumentou e passou a ter 51 m², automaticamente o certificado perdeu a validade e aconteceu a interdição”, explicou o secretário.

Na semana passada, a mesma ação interditou um estabelecimento na Marcovald da mesma rede que o de Nova Aurora por não cumprir as normas de vigilância sanitária. De acordo com o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo Souza, foram encontradas inadequações. “Além do estabelecimento não apresentar a documentação exigida, a equipe encontrou roedores, baratas, falta de higiene, produtos expostos e moscas. A maior suspeita que temos é o desligamento do freezer a noite, pois quando chegamos pela manhã, o que era para estar congelado, estava descongelado”, informou.

Para que o estabelecimento volte a funcionar são necessárias apresentação do Licenciamento Sanitário e providenciar obra na estrutura interna, limpeza e reparos.