Prefeitura de Belford Roxo inicia reforma e ampliação de ponte

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Obras, começou os trabalhos de ampliação e reforma da ponte sobre o Rio Botas, na Avenida General José Muller, que liga os bairros Itaipu e Heliópolis. A ponte tem 30 metros de comprimento por seis de largura. Com a ampliação, passará a ter nove metros, sendo um metro para a passarela de pedestres. Assim será possível a passagem de dois veículos simultaneamente, além da travessia da população. A estrutura metálica de 20 metros já foi colocada, para posteriormente receber concreto e asfalto. A ação contou com a presença da Guarda Municipal (Secretaria de Segurança Pública) e a agentes de trânsito (Secretaria de Mobilidade Urbana) auxiliando os motoristas para o desvio do tráfego.

Segundo o engenheiro responsável pela obra da ponte, Evandro Neves, a estrutura construída é moderna e segura. “Para que fosse possível essa travessia de mão dupla, foi necessário aumentar o tabuleiro, e assim também poder atender aos pedestres, além dos motoristas”, informou. O vereador Marcinho Bombeiro, autor da indicação legislativa da reforma da ponte e presidente da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, acompanhou a colocação da estrutura metálica e afirmou que a população está muito feliz por mais essa realização. “O governo está conseguindo levar qualidade de vida para população e realizar mais um sonho antigo”, disse Marcinho.

O entregador, Jefferson Gil, 24 anos, passa pela ponte todos os dias para levar e trazer material. Ele afirmou que já aconteceram diversos acidentes no trecho por ele ser estreito. “O espaço é bastante complicado para a passagem de veículos e principalmente ônibus. Agora vai melhorar e muito com a mão dupla. Poderei seguir tranquilo pelo meu trajeto”, concluiu. Claudinei José Cardoso, 52, concorda com o entregador. “O fluxo de veículos vai melhorar muito, pois há retenção por conta do pequeno espaço. Agora o trânsito vai fluir. Esse é o legado que o prefeito Waguinho está deixando para a população que estava há tempos abandonada”, exaltou.