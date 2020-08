Prefeitura de Belford Roxo inaugura Unidade Básica de Saúde no bairro Malhapão

O bairro Malhapão, no Wona, em Belford Roxo, ganhou na última semana a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rosa Sá Lourenço da Silva, que foi inaugurada pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. As especialidades oferecidas são: clínica geral, pediatria, ortopedia, odontologia, ginecologia e cardiologia. A previsão inicial é que quatro mil pessoas sejam atendidas por mês.

A UBS tem quatro consultórios, sala de vacinação, sala de triagem, recepção, sala de esterilização e três banheiros (sendo um adaptado para pessoas com deficiência). A unidade irá atender a moradores do Wona e bairros adjacentes. Durante a inauguração, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde distribuíram máscaras e higienizaram as mãos das pessoas que estavam no evento.

O vereador Bil da Piscina, autor da indicação da obra, enfatizou que a construção da UBS era uma aspiração dos moradores da região, pois quem necessitasse de atendimento médico era obrigado a buscar socorro na UPA do Lote XV ou no bairro vizinho, Parque São José.

Mais perto de casa

Moradora do Wona há 22 anos, a dona de casa Maria José Sá de Oliveira, 39, enfatizou que é mãe de dois filhos e sempre teve dificuldade para encontrar atendimento médico. “Uma das opções é a UPA do Lote XV. Porém, aqui fica mais perto e precisava deste posto para atender aos moradores da região. Agora tudo será mais tranquilo”, concluiu.

O prefeito Waguinho revelou que a Saúde de Belford Roxo está servindo de modelo para outros municípios. Ele destacou que em janeiro de 2017, início do mandato, as quatro unidades de pronto atendimento estavam fechadas e os postos de saúde funcionavam precariamente. “Hoje tudo funciona em Belford Roxo e inauguramos até um centro para tratamento das pessoas acometidas pela Covid 19. O governo trabalha na saúde, educação, obras, assistência social em outra áreas de interesse da população. Por isso eu destaco que é muito importante o trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho de do deputado estadual Marcio Canella, que articulam os recursos com os governos federal e estadual. A região do Lote XV tem recebido muitas melhorias. Uma das novidades é que vamos inaugurar o Centro de Imagens e a Central de Regulação no bairro Parque dos Ferreiras. Assim, moradores do Lote XV e bairros adjacentes não precisarão ir até ao centro de Belford Roxo para marcar consultas ou exames”, finalizou Waguinho.

O melhor para beneficiar a população

Daniela do Waguinho destacou que a UBS do Malhapão será fundamental para os moradores do bairro e região. “A Prefeitura busca sempre fazer o melhor para beneficiar a população. Além disso, uma unidade de saúde faz falta em um bairro”, concluiu.

Destacando que nasceu e se se criou no Malhapão, o deputado Marcio Canella não escondeu a satisfação de estar inaugurando uma UBS no bairro. Ao lado do seu irmão Marcelo Canella, da mãe e da avó, o deputado lembrou que a Prefeitura fez muitas obras em diversos bairros da região do Lote XV. “Essas obras em todo o município faz com que Belford Roxo seja a cidade que mais gerou empregos no Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura está investindo não só na saúde, mas na educação, cultura, esporte, assistência social, obras e em outros setores”, resumiu Canella.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo