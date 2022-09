Prefeitura de Belford Roxo inaugura praça no Parque dos Ferreiras

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou a Praça Ricardo Dias Adolfo (“Tanque”), no bairro Parque dos Ferreiras. O novo espaço de lazer tem quadra poliesportiva, parque infantil, academia ao ar livre, bancos de madeira, iluminação de led, pista de caminhada e mesas de jogos. Durante a cerimônia, Vanessa Vicente David, viúva de Ricardo, recebeu uma placa de homenagem. “Tanque” foi subprefeito da região do Lote XV.

Waguinho destacou que a região Lote XV, onde fica localizado o Parque dos Ferreiras, vem recebendo diversas melhorias. Uma delas é o Complexo Regulador, que funciona ao lado de um Centro Avançado de Imagens. Em dois anos foram feitos 150 mil atendimentos.

“Essa praça no Parque dos Ferreiras era uma reivindicação antiga de moradores. Procuramos deixar o espaço bem aprazível para que as famílias se reúnam para conversar, praticar esportes, ter o lazer. A região do Lote XV foi beneficiada com mais de 160 ruas saneadas, drenadas e pavimentadas. Brevemente iremos inaugurar o Hospital da Criança, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital da Mulher. Tudo em um complexo de saúde na Avenida Joaquim da Costa Lima”, concluiu Waguinho, destacando que a Prefeitura, em parceria com o governo estadual, está construindo o Hospital do Câncer, Hospital do Idoso, uma nova UPA no bairro Bom Pastor, uma maternidade, além de ampliar o Hospital Municipal, quer terá três andares.

Viúva e filhos se emocionam

Emocionada ao lado dos filhos Douglas, Isabela, Ana Beatriz e Ana Carolina, Vanessa Vicente David, 42 anos, enfatizou que foi casada com Ricardo durante 21 anos. Ela frisou que o marido sempre se dedicou ao trabalho e à família. “Tenho as melhores lembranças dele, que era muito conhecido aqui no bairro. Agradeço à Prefeitura pela homenagem, pois o nome do Ricardo ficará eternizado”, encerrou. “Meu pai foi um cara muito trabalhador e responsável. A homenagem é um reconhecimento”, disse Douglas Davi Adolfo, que se emocionou e não conteve as lágrimas durante as homenagens.

Moradora do bairro há vários anos, Fátima Barreto Silva, 56, aproveitou a inauguração para levar a sobrinha-neta Jéssica para brincar. Ela acentuou que o novo espaço ficou muito bem localizado. “O bairro ganhou uma ótima opção de lazer. Vou aproveitar para me exercitar na academia”, salientou.

Participaram ainda da inauguração secretários municipais, vereadores e público em geral.

Quem foi Ricardo Dia Adolfo

Ricardo Dias Adolfo, o Tanque, nasceu e se criou em Belford Roxo, no bairro Parque dos Ferreiras. Sempre atuante no local, Ricardo sempre estava disposto a ajudar o próximo. Morador da Rua Rio Tejo, Ricardo era subprefeito da região do Lote XV e se dedicava nos trabalhos de rua.

Ele morreu em junho de 2017, aos 44 anos, deixando saudades no coração da esposa Vanessa, dos filhos Douglas, Isabela, Ana Beatriz e Ana Carolina, além de moradores do bairro e familiares.