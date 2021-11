Prefeitura de Belford Roxo inaugura praça com 420 metros de extensão

Crédito –

Novo espaço de lazer no bairro Areia Branca

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou a praça Jorge Medeiros, em Areia Branca. O novo espaço de lazer tem 420 metros de extensão, duas quadras polivalentes, brinquedos, academia ao ar livre, futmesa e pista de caminhada. Jorge Medeiros era funcionário efetivo da Prefeitura há 20 anos, quando foi acometido pela Covid-19 e faleceu no dia 8 de abril de 2020, aos 65 anos, deixando esposa, os filhos Rafael, Lucas e Juliana, e os netos Miguel e Kauã.

Durante a cerimônia, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltou os impactos positivos que a inauguração representa para os moradores. “Estou cumprindo aquilo que prometi em 2020 e vou fazer duas vezes mais. É por isso que eu quis ser prefeito para mudar a vida das pessoas e a história. A transformação continua e isso me alegra muito. Cada inauguração percebemos que a cidade cresce e evolui”, declarou Waguinho.

Destacou parcerias

A deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella também marcaram presença na inauguração. Eles destacaram a parceria positiva que vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e o lazer para as crianças. “O sentimento é de gratidão e de muita alegria em poder ver a cidade prosperando. Quero parabenizar o prefeito por ser esse excelente gestor, que com muito amor e dedicação transforma a vida das pessoas. Tem muita coisa boa por vir. Antes de 2017 a cidade estava sucateada. Com o prefeito surgiu um novo tempo. Continuem contando conosco”, ressaltou Daniela.

Recursos para o município

O deputado estadual Márcio Canella frisou que desde 2017 o município está avançando em diversas áreas, melhorando a vida da população. “O prefeito trabalha incansavelmente, tenho muito orgulho de fazer parte dessa união e estar ao lado dele. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro defendo os interesses do nosso povo, buscando sempre recursos para a Saúde, educação, segurança e outros setores. Sou muito feliz e honrado de fazer parte desse time que cuida da vida das pessoas”, concluiu Canella, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella.

Viúva se emocionou com a homenagem

O homenageado Jorge Medeiros era casado com Regina Medeiros. A viúva se emocionou e se emocionou com a homenagem. “Desde do dia que eu recebi o telefonema estou com um nó na garganta. Fico muito emocionada por esse carinho, por esse reconhecimento, pelo trabalho do Jorge. Não existem palavras para agradecer. Em nome dos nossos filhos, dos nossos netos, meu coração está aquecido. Esse tipo de reconhecimento alegra o coração”, finalizou Regina.

Participaram ainda da inauguração secretários municipais, vereadores e representantes de diversos segmentos da sociedade.